Uzmanlar, tahinin düzenli tüketiminin kolesterol ve kan basıncı üzerinde olumlu etkileri olduğunu ifade etti.

Geleneksel mutfakların vazgeçilmezi olan tahin, modern bilim dünyasının odak noktası haline geldi.

Susam tohumlarından elde edilen bu besleyici macunun, özellikle kalp ve kemik sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, yurt dışındaki bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle kanıtlandı.

Tahinin, içerdiği zengin mineral ve antioksidan profili sayesinde kardiyovasküler sistem için adeta bir kalkan vazifesi gördüğü, kemik yoğunluğunu artırmada kritik rol üstlendiği belirtildi.

KOLESTEROL VE KAN BASINCINDA ÖNEMLİ İYİLEŞME GÖZLEMLENDİ

Tahinin kalp sağlığına katkıları, içerdiği tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri ile lignan adı verilen antioksidanlardan ileri geliyor. Yapılan bir dizi araştırma, düzenli tahin tüketiminin kalp hastalığı risk faktörleri olan yüksek kolesterol ve kan basıncı değerleri üzerinde önemli ölçüde iyileşme sağladığını gösterdi.

ABD'deki Harvard Tıp Okulu'ndan Kardiyolog Dr. Elizabeth Warren, tahinin kardiyovasküler faydalarını onayladığını belirtti.

Dr. Warren, “Tahinde bulunan sesamin ve sesamolin gibi lignanlar, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Bu bileşikler, kötü kolesterol (LDL) seviyelerinin düşürülmesine destek olurken, damar sağlığını koruyarak kalp krizi ve felç riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Yüksek tansiyonlu bireyler üzerinde yapılan bir klinik çalışma, tahin tüketiminin sistolik kan basıncında kayda değer bir azalmaya yol açtığını tespit etti” ifadelerini kullandı.

KEMİK YOĞUNLUĞU İÇİN GÜÇLÜ MİNERAL DESTEĞİ

Tahinin bir diğer dikkat çeken faydası ise kemik sağlığı üzerindeki destekleyici etkisi oldu. Susam tohumları, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi kemiklerin yapısı için hayati önem taşıyan mineraller açısından zengin bir kaynak durumunda.

Londra Üniversitesi'nden Beslenme Bilimi Uzmanı Prof. Dr. James O’Connell, tahinin kemik yoğunluğunu korumadaki önemini vurguladı. Prof. O’Connell, “Tahindeki yüksek kalsiyum ve fosfor bileşimi, özellikle yaşlanmaya bağlı kemik kaybı riski taşıyan bireyler için değerli bir takviye sunar. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar, susam lignanlarının osteoporoz (kemik erimesi) gibi durumlarda kemik kırıklarının iyileşme sürecini hızlandırmaya ve kemik kaybını en aza indirmeye yardımcı olabileceğini işaret etti. Bu veriler, tahinin sadece bir gıda değil, aynı zamanda iskelet sistemini destekleyen bir besin takviyesi olarak da değerlendirilmesi gerektiğini gösterdi,” şeklinde konuştu.

Uzmanlar, tahinin bu faydalarından tam olarak yararlanmak için günlük beslenme düzenine dengeli ve düzenli bir şekilde eklenmesi gerektiğini bildirdi.