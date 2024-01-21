Tahin nasıl tüketilmelidir

Tahinin düzenli ve dengeli bir şekilde tüketilmesi halinde vücutta birçok yararı var. İçeriğinde doymamış yağ, vitamin, kalsiyum ve protein olan bir besin. İşte tahinin nelere iyi geldiği ve nasıl tüketilmesi gerektiğinin yanıtları...

Çok fazla miktarda doymamış yağ içeriyor. O nedenle yaşanan mide ağrısına iyi geliyor, bağırsak hareketlerini düzenliyor. Ayrıca mide ve bağırsakta biriken gazları söküp atıyor.

İŞTE TAHİNİN DİĞER YARARLARI

Beyin fonksiyonları güçlendiriyor.

Kalp ve damar hastalıkların iyi geliyor.

Şişkinliği azaltıyor.

Kemik yoğunluğunu artırıyor.

Kemik erimesini önlüyor.

Bağışıklık sistemini güçlü kılıyor.

İltihap söküyor.

Astıma iyi geliyor.



TAHİNİN ZARARI VAR MI?

Tahin aşırı tüketilirse vücuttaki iltihabı söküyor. Ayrıca kilo aldırıyor.

Alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor...