Sevilen bu karışım aslında tehlikeliymiş. Zararını duyan inanamıyor

Kahvaltının vazgeçilmezlerinden biri tahin pekmez ikilisinin zararlarını duyan şoke oluyor.

ZARARLARI

Pekmezde şeker miktarı yüksek olduğu için kilo aldırıyor. Günde 1 kaşık bile yendiğinde kilo aldırabiliyor.

Yine pekmezin içindeki şeker ve tahinin içindeki yağ oranı nedeniyle şeker hastalığına neden olabilir.

KANSERE SEBEP OLABİLİR

İki karışımın içinde bulunan yağ ve şeker oranı ileriki zamanlarda kanser hastalığına sebep olabilir.

Ayrıca bu ikisi sık tüketildiğinde vücutta ödem oluşabilir.

Yağ ve şeker oranı nedeniyle böbrek hastaları olumsuz etkilenebilir.