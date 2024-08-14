Tahinli simit o ilimize tescillendi

Nevşehir tahinli simidi, nohutla mayalanarak un, tahin ve şeker karışımıyla hazırlanan ve fırınlarda pişirilen bir lezzettir. Nevşehir Fırıncılar ve Unlu Mamuller Odası, bu özel simidin coğrafi işaret tescili için yaptığı başvurunun tamamlandığını duyurdu. Oda Başkanı Caner Erdoğan, geçen yıl haziran ayında gerekli müracaatları yaptıklarını ve incelemelerin ardından ürünün tescillendiğini belirtti.

Erdoğan, tahinli simidin ilk olarak yaklaşık 300 yıl önce, 1720'li yıllarda Osmanlı sadrazamlarından Nevşehirli Damat İbrahim Paşa döneminde yöredeki fırınlarda üretilmeye başlandığını aktardı. Erdoğan, "O zamandan günümüze kadar simit üretimi sürmüş. Şehrimizde en çok tüketilen ürünlerden. Talep olduğu zaman şehir dışına da gönderiliyor. Bu simidi üreten 5 fırınımız var. Biz bu geleneğin de hep devam etmesini istiyoruz" dedi.

Erdoğan, tescil sürecinin ardından tahinli simidin Türkiye genelinde daha fazla tanınmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.