Tahkim Kurulu'ndan Caner Erkin kararı

TFF Tahkim Kurulu, 1. Lig’in 7. haftasında Sakaryaspor karşısında oynanan maçta direkt kırmızı kart gören Eyüpsporlu Caner Erkin’in 2 maçlık cezasını 1 maça düşürdü.



Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklamada "Caner Erkinin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDTnin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezası ile ilgili sübut ve hukuki nitelendirme yönünden itirazın yerinde görülmediği ancak; eylem ile verilen cezanın orantılılığı açısından FDTnin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim yapılması gerektiği kanaati ile sonuç cezanın 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi."