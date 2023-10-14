Tahkim Kurulu'ndan Caner Erkin kararı

TFF Tahkim Kurulu, 1. Lig’in 7. haftasında Sakaryaspor karşısında oynanan maçta direkt kırmızı kart gören Eyüpsporlu Caner Erkin’in 2 maçlık cezasını 1 maça düşürdü.
Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklamada "Caner Erkinin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDTnin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezası ile ilgili sübut ve hukuki nitelendirme yönünden itirazın yerinde görülmediği ancak; eylem ile verilen cezanın orantılılığı açısından FDTnin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim yapılması gerektiği kanaati ile sonuç cezanın 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi."
TFF Tahkim Kurulu, 1. Lig’in 7. haftasında Sakaryaspor karşısında oynanan maçta direkt kırmızı kart gören Eyüpsporlu Caner Erkin’in 2 maçlık cezasını 1 maça düşürdü.