Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'yi sevindiren Süper Kupa kararı. Galatasaray şaştı kaldı

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Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'yi sevindiren Süper Kupa kararı. Galatasaray şaştı kaldı
Fenerbahçe'nin itirazı sonrası Tahkim Kurulu PFDK'nın kararında indirime gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Fenerbahçe’nin Süper Kupa hakkında PFDK’ye yapmış olduğu itirazı değerlendirdi.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi sonrası verilen 4 milyon TL’lik para cezasında indirime giderek 400 Bin TL’ye düşürdü.

Sarı-lacivertlilerin Galatasaray karşısındaki 3-0’lık hükmen yenilgi kararı ise oybirliği ile onandı.

İşte TFF’nin açıklaması:

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılması cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

FDT'nin 35/1. maddesi uyarınca (FDT'nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) verilen 4.000.000,00 TL para cezasının; fiile uyan disiplin ihlalinin FDT'nin 36. maddesi kapsamında sportmenliğe aykırı davranış olduğu kabul edilerek, ihlalin işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşarak FDT'nin 36/1-ç maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası tayin edilerek sübut yönünden oybirliği, cezanın tayini yönünden bir kısım üyenin karşı oyuyla oyçokluğu ile kararın düzeltilerek onanmasına, karar verilmiştir.

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