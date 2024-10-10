Tahliye gemileri Lübnan'dan yola çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tahliye gemileri Lübnan'dan yola çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'daki tahliye gemilerinin yola çıktığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'daki tahliye gemilerinin yola çıktığını açıkladı.

Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine dün başlanmıştı. Türkiye'ye gelecek 2 bin 500 kişi, Beyrut limanında toplanmıştı.TCG Bayraktar'da 2 gemi Türkiye'ye hareket ettiğini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, açıkladı.

Fidan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı. Ülkemiz, İsrail’in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir."

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