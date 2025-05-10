Tahmazoğlu'ndan Anneler Günü mesajı

Kaynak: İHA
Tahmazoğlu'ndan Anneler Günü mesajı

Dünyada anne sevgisinin yerine konulabilecek başka bir değer olmadığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, mesajında sevgi ve şefkatle, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen anneler, aile ve toplum hayatının temel direğidir diyerek, "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, ilgiye ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda şefkatle bağrına basan annelerimize sadece Anneler Günü'nde değil, yılın her gününde, hak ettikleri saygıyı göstermekte asla kusur etmemeliyiz. Annelerimiz; hoşgörünün, merhametin, saf bilginin tükenmez kaynağıdır.

Annelik, çok yüce ve karşılık beklemeden verilen tek sevgi kaynağıdır. Fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimize ne kadar hizmet edersek edelim gönül borcumuzu ödeyemeyiz.

Bu vesileyle, başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere, fedakârlık ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren her biri sevgi sembolü annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu'ndan Anneler Günü mesajı

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