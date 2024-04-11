Tahran uçuşları güvenlik nedeniyle durduruldu

Alman basınının Lufthansa sözcüsüne dayandırdığı haber kapsamında, Orta Doğu'da mevcut durum sebebiyle şirket, titiz bir değerlendirme sonrasında Tahran'a düzenlenecek ve bu kentten yapılacak uçuşları 11 Nisan'a kadar askıya alma kararı verdiğini açıkladı.

Şirketin sözcüsü, Orta Doğu'daki durumu sürekli izlediklerini ve resmi makamlarla temas halinde olduklarını belirterek, "Lufthansa için misafirlerimizin ve mürettebatımızın güvenliği birinci önceliktir" dedi. Sözcü, durumun 11 Nisan'da tekrar değerlendirileceğini aktarıldı.

Yer alan haberlerde, İran ve İsrail'in, daha önce birbirlerini saldırmakla tehdit ettiği belirtildi.