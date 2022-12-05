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İran'da bir lunapark başörtüsü kuralı nedeniyle mühürlendi

İran'ın başkenti Tahran'da Elmas Alışveriş Merkezi yerleşkesindeki lunapark başörtürü kuralına uyulmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 12:26
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Tahran'da bir lunapark başörtüsü kuralına uyulmadığı gerekçesiyle mühürlendi

İran'da bir lunapark başörtüsü kuralı nedeniyle mühürlendi
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Elmas Alışveriş Merkezi yerleşkesindeki lunapark çalışanlarının zorunlu başörtüsü kuralına uymadığı görülmüştü

İran'ın başkenti Tahran'da bir alışveriş merkezine ait lunapark, "zorunlu başörtüsü kuralına uyulmadığı" gerekçesiyle mühürlendi.

Tabnak Haber Ajansı'na göre, Tahran'ın Tahranpars bölgesinde bulunan Elmas Alışveriş Merkezi'nin bir bölümü kapatıldı.

Söz konusu kararın zorunlu başörtüsü yasasına muhalefet edildiği gerekçesiyle yargı makamları tarafından alındığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Elmas Alışveriş Merkezi yerleşkesindeki lunapark çalışanlarının zorunlu başörtüsü kuralına uymadığı görülmüştü.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybederken 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

(AA)

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