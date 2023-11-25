Tahran'da Filistin halkına destek için yürüyüş düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da Filistin halkına destek amacıyla “Fetih Yürüyüşü” düzenlendi. Gösteri sırasında İran’a ait menzili 2 bin kilometreyi bulan Hayber füzesi de sergilendi.

KAYNAK: İHA
Tahran'da Filistin halkına destek için yürüyüş düzenlendi

İran'da Besic haftası (gönüllü milis güçler) kapsamında Filistin'e destek için temsili olarak Mescid-i Aksa'ya fetih yürüyüşü gerçekleştirildi. Başkent Tahran'da düzenlenen gösterilerde Besic üyelerinden oluşan en az 50 bin kişi tarafından geçit töreni düzenlendi. Yürüyüşte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu posterlerinin asıldığı İsrail bayrağına sarılı tabutlar taşındı. Göstericilerin Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı operasyonunda kullandığı paramotorları taşıdığı yürüyüşte birçok roket maketi de kullanıldı.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların temsili cenazelerinin de taşındığı gösteride, "Kahrolsun İsrail" ve "Mescid-i Aksa'ya özgürlük" sloganları atıldı. İsrail'e karşı savaşmak için Filistin'e gitmeye hazır olduklarını belirten bazı İranlılar, geçiş törenine üzerlerinde kefen ile katıldı.

FÜZE SERGİLENDİ

Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen gösteride, menzili 2 bin kilometreyi bulan Hayber füzesi ve Mecid Hava Savunma Sistemi sergilenirken, Hamas ve İslami Cihat gibi Filistinli silahlı direniş gruplarına ait bayrak ve posterler taşındı.

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"ABD VE İSRAİL HEDEFİNE ULAŞAMAYACAK"

Filistin'e destek yürüyüşüne katılan İranlı Fatıma Mecidipur, "İran halkı olarak bugün İsrail'e meydan okumak ve Filistin halkının yanında olduğumuzu ilan etmek için meydanlardayız. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların intikamı alınacak. Şu ana kadar İsrail bir zafer kazanamadı ve kaybetmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

El Kassam Tugaylarını temsilen yürüyüşte yer alan Murtaza Ahmedi, "İsrail ve destekçilerini uyarıyoruz, sizin muhatabınız biziz. Sizleri tek vücut olmuş yumruklarımız ile bekliyoruz ve bu yumruklar bir gün üzerlerinize inecek" dedi.

Yürüyüşe gönüllü milis üyesi olarak katıldığını belirten Mitra Binayi, ABD ve İsrail'in Filistinlileri yok etme hedeflerine ulaşamayacaklarını belirterek, "Siyonist İsrail sırtını yasladığı ABD'ye güvenerek hareket ediyor. Ancak hedeflerini elde edemeyecekler. Kahrolsun ABD ve İsrail" dedi.

Ali Ekber İbrahimi ise, "Bugün dünyada İsrail adında bir devlet tanımıyoruz. O devletin asıl adı Siyonist rejimdir. Siyonist rejim ve Netahyahu bilsin ki Filistinliler yalnız değil ve biz tüm gücümüzle onların arkasındayız. Çok kısa zaman içerisinde de İsrail diye bir Siyonist rejim ortada kalmayacak ve Mescid-i Aksa'da namazımızı kılacağız" şeklinde konuştu.

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