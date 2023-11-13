Tahta kaşık nasıl kullanılırsa zararsız olur

Metal araç-gereçler ısıyı çok kolay iletirken, tahta kaşıkla çok uzun süreler boyunca bir şey karıştırmak istediğinizde eliniz yanmaz.

Yeni tahta kaşığa mutlaka zeytinyağı sürülmeli ve 24 saat kullanılmamalı.

Dakikalarca karıştırılması gereken yemek ve tatlılarda ya da kazan yemeklerinde tahta kaşık kullanılması tavsiye edilir. Tahta kaşık giren tencerenin yemeği lezzetli olur.

Bir paket karbonatı tencere içine dökmeli, iki yemek kaşığı ilave edip üzerine kaynar su eklemeli ve kaynamaya bırakmalıyız. 15 dakika kadar kaynadıktan sonra tahta kaşıkların içinde hapsolan kirlerin suya karıştığını görmeniz mümkün olur.

TAHTA KAŞIĞI KULLANMAK ZARARLI MI?



Tahta kaşıklar üzerindeki cilalar gidince ve çatlamalar oluşunca zararlı oluyor. Çünkü çatlakların arasında bakteriler birikiyor. Bu kaşıklar bulaşık makinesinde yıkandığında ise detarjan artıkları içine kaçıp zarar veriyor.