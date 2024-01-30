Tahtakurusu ve sivrisinek gibi haşaratları kaçırıyor. İşte mucize ot

Reyhan otu, insanların sağlıklı yaşamak için tercih ettiği doğal besinlerden biridir. Bu bitki, yaprakları güzel kokan ve ballıbabagiller ailesine ait bir süs bitkisidir.

Akfesleğen, hindfesleğeni, yabanifesleğen, yerfesleğeni gibi farklı türleri vardır.

Reyhan otunun en önemli özelliği, fesleğen kokusunun sivrisinek ve tahtakurusu gibi zararlı böcekleri uzak tutmasıdır.

Reyhan otunun diğer faydaları ise şunlardır:

- Öksürüğü azaltır.

- Hazmı kolaylaştırır.

- Baş dönmesini önler.

- Zayıflığı giderir.

- Arı sokmalarına iyi gelir.

- Ağız içi yaralarını iyileştirir.

- Hormon seviyelerini düzenler.

- Ağrılara karşı etkilidir.

- Ağız kokusunu giderir.

- Mideyi korur.

- Böbrek taşlarını döker.

Reyhan otunu kullanmanın birçok yolu vardır. Salatalarınıza taze reyhan katarak lezzet ve koku katabilirsiniz.

Reyhanla hem kuru hem de taze olarak nefis çaylar yapabilirsiniz.

Reyhan, makarna, pilav ve çorba gibi yemeklere de baharat olarak ekleyebilirsiniz.