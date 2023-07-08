Tahterevalli çocuğun parmağını koparttı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, parkta oynayan 12 yaşındaki Ecrin A.’nın tahterevalliye sıkışan sol el yüzük parmağı koptu. Acı içinde kalan Ecrin, buz kalıbına konulan parmağıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Tahterevalli çocuğun parmağını koparttı

DHA ve İHA'nın haberlerine göre, olay, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, Karanfil Sokak’ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parkta oyun oynayan Ecrin A., iddiaya göre, sol elini tahterevallinin demirlerinin arasına soktu.

Parmakları sıkışan Ecrin acı içinde ağlamaya başlarken, yanına koşan yakınları sol el yüzük parmağının koptuğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Kopan parmak buz kalıbına konulurken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ecrin, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Ecrin, buradaki müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ecrin’in kopan parmağının burada yapılacak ameliyatla yerine dikileceği öğrenildi.

59bcde2357212d9f915ee4aa8fec12c1.jpg

4c0474f4605da810a0ee0cdf99aeea09.jpg

aw930048-01-001.jpg

Öne Çıkanlar
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Son Haberler
İki minibüs çarpıştı: 3 yaralı Güncel
İki minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Dansıyla gündem olan milletvekili adayı hastanelik oldu Güncel
Dansıyla gündem olan milletvekili adayı hastanelik oldu
Düğün eğlencesi polisi alarma geçirdi Güncel
Düğün eğlencesi polisi alarma geçirdi
Türk savunma sanayii şirketi satıldı. Kısa süre önce halka arz edilmişti Ekonomi
Türk savunma sanayii şirketi satıldı. Kısa süre önce halka arz edilmişti
50 yıllık mobilya devi iflas etti. 72 mağazası apar topar kapandı Ekonomi
50 yıllık mobilya devi iflas etti. 72 mağazası apar topar kapandı
Kartal’da ağaca çarpan araç ikiye bölündü Yaşam
Kartal’da ağaca çarpan araç ikiye bölündü