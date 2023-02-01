Görünmez saat ürettiler

Odatv'nin haberine göre, sosyal medyada yayınlanan Vantablack ile kaplanmış bir kol saati sosyal medyada gündem oldu.

Videoda kol saatinin karşıdan bakıldığı anda sadece akrep ve yelkovanın görüldüğü saate farklı açıdan bakıldığında ise tamamen ortaya çıktığı görüldü.

Saatin farklı bakış açılarına göre görünür olup daha sonra kaybolması sosyal medyada büyük ilgi gördü

VANTABLACK NEDİR?

Vantablack, bir İngiliz şirketi olan Surrey NanoSystems tarafından 2014 yılında geliştirilen siyah kaplamadır. Bu kaplamanın uygulandığı malzemeler, ışığın yüzde 99,965’ini emer. Vantablack kaplama, yalnızca özel bir reaktörde yüksek sıcaklık altında uygulanabilir.

Boya formunda yüzeye püskürtülmesi için de bazı alternatif yöntemler geliştirilmiştir. Vantablack, başlangıçta uydularda taşınan kara cisim kalibrasyon sistemleri için geliştirilmiştir. Günümüzde ise derin uzay görüntüleme, otomotiv algılama, optik sistemler, mimari, sanat ve estetik gibi çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.