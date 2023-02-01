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Görünmez saat ürettiler

Işığın yüze 99.965'ini emmesiyle bilinen Vantablack ile kaplı kol saatinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Saatin bakış açısına göre görünür olup daha sonra tekrar kaybolması izleyenleri büyüledi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 09:52
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Tak koluna kimse görmesin. Görünmez saat ürettiler

Görünmez saat ürettiler
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Odatv'nin haberine göre, sosyal medyada yayınlanan Vantablack ile kaplanmış bir kol saati sosyal medyada gündem oldu.

Videoda kol saatinin karşıdan bakıldığı anda sadece akrep ve yelkovanın görüldüğü saate farklı açıdan bakıldığında ise tamamen ortaya çıktığı görüldü.

Saatin farklı bakış açılarına göre görünür olup daha sonra kaybolması sosyal medyada büyük ilgi gördü

VANTABLACK NEDİR?

Vantablack, bir İngiliz şirketi olan Surrey NanoSystems tarafından 2014 yılında geliştirilen siyah kaplamadır. Bu kaplamanın uygulandığı malzemeler, ışığın yüzde 99,965’ini emer. Vantablack kaplama, yalnızca özel bir reaktörde yüksek sıcaklık altında uygulanabilir. 

Boya formunda yüzeye püskürtülmesi için de bazı alternatif yöntemler geliştirilmiştir. Vantablack, başlangıçta uydularda taşınan kara cisim kalibrasyon sistemleri için geliştirilmiştir. Günümüzde ise derin uzay görüntüleme, otomotiv algılama, optik sistemler, mimari, sanat ve estetik gibi çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.

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Zeki
1.02.2023 10:08
Kolunu siyaha boyarsan belki kaybolur. Arka fon ile calisiyor  
 
Vatandaş
1.02.2023 10:06
Saçmalık. Siyah ekranlı TV yi arkana almadan başka yerde kullan bakalım. Işığı emen cisimler de siyah gözükür. En mantıklı çözüm bukalemun, ahtapot yöntemini elektronik olarak kullanmak.  
 
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