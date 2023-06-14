Takdir Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? Takdir Teşekkür Belgesi nasıl hesaplanır?

Okullarda Bahar döneminin sonuna yaklaşırken karne gününe az bir zaman kala öğrenciler aldıkları notlara göre takdir veya teşekkür belgelerinin kaç puanla alınacağını merak ediyor. Peki, Takdir Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? Takdir Teşekkür Belgesi nasıl hesaplanır?

Takdir Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? Takdir Teşekkür Belgesi nasıl hesaplanır?

Öğrenciler ikinci dönem aldıkları notlara bakarak takdir ve teşekkür belgesi hesaplama ile önceden notlarının karşılığında belge alıp alamayacaklarını hesaplayabiliyorlar. Peki, Takdir Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? Takdir Teşekkür Belgesi nasıl hesaplanır?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi alırken 85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi alıyorlar.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür hesaplaması yaparken notunuz ve ders saati bilgileri kullanılıyor.

Notunuzu ders saatinizle çarptıktan sonra çıkan sonucu haftalık toplam ders saatinize böldüğünüzde o dönemli not ortalamanızı öğrenmiş olursunuz.

Örnek olarak:

Türkçe 4 saat not 80 (4*80 = 320) Matematik 3 saat not 75 (3*75= 225) Beden eğitimi 2 saat not 100 (2*100 = 200) Fen Bilgisi 2 saat not 60 (2*60 = 120) olan bir öğrencide toplam ders saati 11 olur toplam not 865 olur.

865 /11 = 78,63 bu öğrencinin not ortalaması olur ve öğrenci 78,63 ortalama ile teşekkür belgesi almaya hak kazanır.

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