Takılan oltasını çıkarmaya çalıştığı gölde boğuldu

Kaynak: DHA
Takılan oltasını çıkarmaya çalıştığı gölde boğuldu

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde, balık tutmak için gittiği gölde takılan oltasını çıkarmak için suya giren 53 yaşındaki A.D. boğuldu.

Akşam saatlerinde Güvenç Gölünde meydana gelen olayda, 53 yaşındaki A.D., arkadaşlarıyla beraber balık tutmak için göl kenarına gitti. İddiaya göre, takılan oltasını gölden çıkarmak için suya giren A.D, suyun içerisinde çırpınmaya başladı ve bir süre sonra ortadan kayboldu.

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Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen dalgıçlar 53 yaşındaki A.D. için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından A.D.'nin cansız bedenine ulaşıldı. A.D.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemeden sonra Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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