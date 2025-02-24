Takım dışı kalan Şamil Tayyar'dan dikkat çeken açıklama 'Mevzu kapanmıştır'

Partisine yönelik sert eleştirilen AKP'li Şamil Tayyar'dan Merkez Yönetim Kurulu'nun belirlenmesinin ardından yine eleştiri dolu bir açıklama geldi.

AKP'de yapılan değişimi yeterli bulmayan eski milletvekili Şamil Tayyar, AKP'nin MKYK ve MYK listelerinin belirlenmesinin sonrasında "Riski üstlenen kararı verir, riski üstlenen de Cumhurbaşkanımızdır" dedi.

Ankara'da gerçekleştirilen AKP'nin 8. Olağan Kongresini tamamladı. Partide yer alan yeni isimler ve yer almayanlar açıklandı. Ancak Erdoğan'ın sinyalini verdiği büyük değişim sadece yüzde 50'nin biraz üzerinde kaldı.

Katıldığı televizyon programlarında ve yaptığı paylaşımlarla parti politikalarını sert dille eleştirmekten çekinmeyen Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şamil Tayyar AKP'nin seçime girecek kadrosunun belirlendiğini, bunun bir risk olduğunu ve riski alanın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu yazdı. Tayyar değişim rüzgarı mevzusunun artık kapandığını söyledi.

'RİSKİ ÜSTLENEN CUMBURBAŞKANIMIZDIR'

AKP'li Şamil Tayyar'ın açıklaması şöyle:

"Özellikle yerel seçimlerde İstanbul/Ankara gibi büyükşehirleri kaybedince, yüzde 50 civarındaki oy oranı 30’lara gerileyince, kamuoyu ve parti tabanında çok güçlü ‘değişim’ rüzgarı esmişti.

Bu bağlamda, kamuoyundaki talepleri dile getirdik, gözlem, öneri ve kanaatlerimizi ısrarla paylaştık.

Cumhurbaşkanımız da kendine ulaşan kimi sıkıntıları kongre konuşmalarında ifade ederken, olup bitenlerden haberdar olduğu mesajı vermişti.

Nihayetinde bu beklentilerin cevap bulacağı kongre süreci, bugün itibarıyla tamamlandı, yeni kadrolar oluşturuldu, AK Parti’yi seçime götürecek MKYK ve MYK şekillendirildi.

Karar verildi, değişiklik hükme bağlandı.

Velhasıl, bu saatten sonra ‘değişim’ mevzu kapanmıştır.

Riski üstlenen kararı verir, riski üstlenen de Cumhurbaşkanımızdır.

Hayırlı, uğurlu olsun."