Takip ettiği kadına sokak ortasında dehşeti yaşattı: Görüntüler İstanbul’dan

1 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'un Fatih ilçesinde gece saat 03.00 sularında evine giden Yıldız H.'nin önü Hayriye Tüccarı Caddesi'nde bir şahıs tarafından kesildi.
Saldırgan, çantasını almaya çalıştığı kadının direnmesi üzerine Yıldız H.'ye, yumruk, tekme ve kafa attı.
Kadının yere düştüğü sırada saldırgan elinden çekip zorla aldığı çantayla birlikte kaçtı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden belirledikleri şüpheli Muzaffer K.'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Muzaffer K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.