25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Merve Boluğur’dan tartışma yaratacak sözler. Takipçisine verdiği yanıt şoke etti 

Merve Boluğur’dan tartışma yaratacak sözler. Takipçisine verdiği yanıt şoke etti 

Müzisyen Mert Aydın ile ayrılığının ardından uzun süre gündemden düşmeyen Merve Boluğur sosyal medya hesabından “Neden hayatında kimse yok?” sorusuna tartışma yaratacak bir yanıt verdi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 14:04
Takip Et

Takipçisine verdiği yanıt şoke etti! Merve Boluğur’dan tartışma yaratacak sözler

Merve Boluğur’dan tartışma yaratacak sözler. Takipçisine verdiği yanıt şoke etti 
+
Aa
-

Geçtiğimiz Ekim ayında Mert Aydın ile evlenen ve bir ay içerisinde ayrılık kararı veren Merve Boluğur sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Boluğur Instagram hesabından takipçilerin sorularını yanıtladı. Neden hayatında birinin olmadığını soran takipçisine "Erkekler kapatılsın" diyerek yanıt verdi.

"ERKEKLER KAPATILSIN"

Güzel oyuncu bir takipçisinin "Neden hayatında birisi yok veya aşık olacağın adamı nasıl isterdin?" sorusuna, "Erkekler kapatılsın. Ya basit şeyler erkek enerjisi yüksek adam seviyorum. Kadın kafasını çözmüş adam beni çok etkiler. Sahiplenici bir de... ve tabi ki eğlenebileceğim" yanıtını verdi.

SİNEMA FİLMİ GELİYOR

Yeni bir projeye başlama niyetinin olup olmadığının sorulması üzerine Boluğur, "Evet sinema filmi için menajerim ilgileniyor şu an" dedi.

"ÇOCUĞUM OLSUN İSTİYORUM"

Daha önce iki kere dünyaevine giren Merve Boluğur bir takipçisinin "Evlenmek istiyor musun?" sorusuna "Ya evlenmek değil de çocuğum olsun istiyorum" yanıtını verdi.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
2
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
3
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
4
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
5
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
6
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
7
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
﻿Fenerbahçe Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı
﻿Fenerbahçe Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı
﻿Fenerbahçe Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı
﻿Bafetimbi Gomis'ten yalanlama
﻿Bafetimbi Gomis'ten yalanlama
﻿Bafetimbi Gomis'ten yalanlama
﻿Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da üçüncü oldu
﻿Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da üçüncü oldu
﻿Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da üçüncü oldu
﻿TSYD'den depremzedeler yararına destek organizasyonu
﻿TSYD'den depremzedeler yararına destek organizasyonu
﻿TSYD'den depremzedeler yararına destek organizasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.