Takipçisinin sözleri Aslıhan Gürbüz’ü kızdırdı

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün sosyal medya hesabında takipçisine verdiği yanıtı olay oldu.

Takipçisinin sözleri Aslıhan Gürbüz’ü kızdırdı

Yıllar önce yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Merve Aksak rolüyle adından söz ettirmeye devam eden Aslıhan Gürbüz, köpeğiyle verdiği poza "Bence iki çocuk yapmalısın" diyen takipçisine tepki gösterdi.

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"BU HESAPTAN DEFOLUP GİTMELİSİN"

Bir süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Instagram hesabından köpeğiyle çektiği fotoğrafları "Gittiğim yolları dönmüyorum, arada bir yoldaşlarımı bekliyorum" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

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Gürbüz'ün paylaşımına yorum yapan bir kullanıcı da "Bence evlenmeli. İki çocuk yapmalı. Kendini kedi, köpek ile kandırmamalı" dedi.

Takipçisinden gelen yoruma sinirlenen oyuncu da "Bence artık çeneni kapamalı, bu hesaptan defolup gitmelisin. Kendini kimin yerine koyuyorsan yallah oraya" cevabını verdi.

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