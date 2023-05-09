Takipçisinin yorumu Almeda Abazi'yi çileden çıkardı. "Kim olduğunu biliyorum"

2017'de Tolgahan Sayışman ile evlenen Almeda Abazi, sosyal medyada kendisine gelen eleştirilere cevap verdi. Abazi'nin sert sözleri gündem oldu.

Takipçisinin yorumu Almeda Abazi'yi çileden çıkardı. "Kim olduğunu biliyorum"

2014'ta aşk yaşamaya başlayan Almeda Abazi ile oyuncu Tolgahan Sayışman, 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles'ta nikâh masasına oturmuştu.

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2019'da oğulları Efehan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan ünlü çiftin, Haziran 2021'de ise Alina adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

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Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi sosyal medyada kendisine ve ailesine yönelik çirkin yorumlarda bulunan bir sosyal medya kullanıcısına sert sözler ile tepki gösterdi.

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'SENİN GİBİ EZİK BİRİYLE MUHATAP OLMAYA ZAMANIM YOK'

Tolgahan Sayışman ile evli ve iki çocuk annesi olan Arnavut asıllı ünlü isim Almeda Abazi, söz konusu yorumlar için şu ifadeleri kullandı: Kim olduğunu biliyorum. Benim yakın çevremden olmalısın ki ailemi ve durumumuzu kıskanıyorsun. Senin gibi bir ezik ile muhatap olmaya ne zamanım var ne de hevesim.

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