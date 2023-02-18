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Kolan kesenlere takipsizlik kararı verenin ve kayıtsız kalan belediyenin hiç mi suçu yok şimdi. Rezidansın kolanları anaokulu yapılacak diye kesildiği ortaya çıktı

Antakya’da depremde çöken Rende sitesinde kreş yapımı için kolonların kesilmesi nedeniyle çökme meydana geldiği ortaya çıktı. 2015’te siteyi yapan müteahhidin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ancak sonuç alamadığı ortaya öğrenildi. Kreş için kolonları toprak sahiplerinin kestiği belirtiliyor.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 16:01
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Takipsizlik kararı verin savcının ve kayıtsız kalan belediyenin hiç mi suçu yok şimdi

Kolan kesenlere takipsizlik kararı verenin ve kayıtsız kalan belediyenin hiç mi suçu yok şimdi. Rezidansın kolanları anaokulu yapılacak diye kesildiği ortaya çıktı
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Depremde büyük ölçüde yıkılan Antakya'da çöken Rende Sitesi’nin de kolonları kesildiği için çöktüğü ortaya çıktı.

Kreş yapmak için kolonları kesilen blok çökerken, yandaki binayı da yıktı. NTV’den Melike Şahin'in haberine göre, 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği sitede kolonları kestiği öne sürülen kişinin bir daire sahibi olduğu ve onu savcılığa şikayet eden ve “site yıkılır” diye uyaran kişinin ise sitenin müteahhiti olduğu ortaya çıktı. Kolonların kesilmemesi için suç duyurusunda bulunan müteahhit sonuç alamadı.

Avukat Coşkun Atılğan, konuyla şu bilgileri paylaştı:

“2015 yılında toprak sahipleri kendilerine ait bloklarda kolon kesmeye başladılar. Daha vahimi kolon kesilen bloklarda anaokulu açılacağına dair bez afişler asıldı. Önce Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat ettik. Akabinde valilik ve Antakya İlçe Belediyesi’ne müracaat ettik.

Kolonlar kesildikten sonra bir facia yaşanabileceğini, insanların zarar görebileceğini söyledik ama ilgili kurumlardan bir yanıt alamadık. Savcılık da belediyeden gelen basit bir yazıyla takipsizlik kararı verdi.

Aynı sitede kolonların kesilmediği bloktakiler kurtuldu, hayattalar. Burada yapıda hatadan söz etmek mümkün değil, kasten işlenmiş bir suç var. Bunu kim yaptıysa kasten adam öldürmeden cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun olacağını onu yapanlar, ona göz yumanlar da biliyordu. Önleyebilirlerdi, önlemediler.”

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