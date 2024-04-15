Takla atan araçtan şans eseri kurtuldu

Kaynak: İHA
Takla atan araçtan şans eseri kurtuldu
Afyonkarahisar'da direksiyon kontrolünü kaybeden bir sürücü takla atan aracından şans eseri kurtuldu

Kazaya dair bölgeden aktarılan bilgilere göre, S.S.T., idaresindeki 09 AGP 898 plakalı araç sürücüsünün henüz bilinemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Otomobil bu kazanın ardından yol kenarındaki şarampole çarparak durabildi. Meydana gelen kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ilk yardım ekipleri, takla atan araçtaki sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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