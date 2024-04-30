Takla atan kamyondan fırlayan şoför havaya uçtu. İnanılır gibi değil

Makas attı, koskoca kamyonetin takla atmasına neden oldu. Otomobilin neden olduğu kaza sonrası kamyonet takla atarken, sürücü camdan metrelerce yüksekliğe fırladı. O anları güvenlik kamerası kaydetti. İşte o anlar...