Takla atan kamyondan fırlayan şoför havaya uçtu. İnanılır gibi değil

İstanbul Silivri'de makas atarak ilerleyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince olanlar olda. Geçtiği kamyonetin önüne geçip, kaza yapan araç ortalığı birbirine kattı. Koskoca kamyon takla atmaya başladı.
Peşpeşe takla atan kamyonetin sürücüsü o araçtan fırladı.
Metrelerce yüksekliğe uçan şoför devrilen araçla yol kenarındaki paletlerin arasına düştü.
Camdan fırlayan şoför sert bir şekilde yere düştü. Hastaneye kaldırılan şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi.avruldu. Camdan fırlayan kamyonet şoförü sert şekilde yere çakıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın durumu ağır.
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