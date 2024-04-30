Takla atan kamyondan fırlayan şoför havaya uçtu. İnanılır gibi değil

Kaynak: İstanbul'da Havadis
Takla atan kamyondan fırlayan şoför havaya uçtu. İnanılır gibi değil
Makas attı, koskoca kamyonetin takla atmasına neden oldu. Otomobilin neden olduğu kaza sonrası kamyonet takla atarken, sürücü camdan metrelerce yüksekliğe fırladı. O anları güvenlik kamerası kaydetti. İşte o anlar...

İstanbul Silivri'de makas atarak ilerleyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince olanlar olda. Geçtiği kamyonetin önüne geçip, kaza yapan araç ortalığı birbirine kattı. Koskoca kamyon takla atmaya başladı.

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Peşpeşe takla atan kamyonetin sürücüsü o araçtan fırladı.

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Metrelerce yüksekliğe uçan şoför devrilen araçla yol kenarındaki paletlerin arasına düştü.

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Camdan fırlayan şoför sert bir şekilde yere düştü. Hastaneye kaldırılan şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi.avruldu. Camdan fırlayan kamyonet şoförü sert şekilde yere çakıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın durumu ağır.

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