Takla atan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Takla atan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı
Batman’da kontrolden çıkarak takla atan otomobil şarampole devrildi. Gerçekleşen kazada, 2 kişi yaralandı.

Çarıklı köyü mevkisinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı ve takla attı. Bir süre sürüklenen araç şarampole devrildi ve yanmaya başladı. Kazanın şiddetiyle yaralanan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı ve olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Otomobil ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

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