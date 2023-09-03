Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesindeki Tilkili Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Ö.D. idaresindeki 34 BZM 777 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda takla atarak şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde A.M.G.'nin (84) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Ö.D. (33) ile yolculardan H.D. (55), S.G. (81) ve Y.E.D. (13), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ölen şahsın cenazesi, olay yerinde yapılan tahkikatın ardından hastane morguna götürüldü. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka bırakıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.