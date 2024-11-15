Takla atan otomobil hurdaya döndü

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.H.B. idaresindeki 71 EZ 222 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Orta refüje devrilen otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil de çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.