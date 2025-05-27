Takla atan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Takla atan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Iğdır'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü takla attı. Adeta kağıt gibi ezilen araçta bulunan Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Iğdır'da otomobilin takla attığı kazada Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Karakoyunlu ilçesi Taşburun beldesi yakınlarında meydana geldi. Dilucu Sınır Kapısı'na giden Azerbaycan plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerinde Azerbaycan uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 1'i ağır, 4 kişi ilk müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla atan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Takla atan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Takla atan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Takla atan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Takla atan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Son Haberler
MHP'de TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu
MHP'de TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu
Gaziantep 'Kurban Bayramı'na hazır
Gaziantep 'Kurban Bayramı'na hazır
Konya’da yangında bir ev ve ahır kül oldu
Konya’da yangında bir ev ve ahır kül oldu
1 Haziran’da seçim var! Binlerce seçmen sandığa gidiyor
1 Haziran’da seçim var! Binlerce seçmen sandığa gidiyor
Havuzlarda gizli tehlike! Güvenli serinliğin sırları
Havuzlarda gizli tehlike! Güvenli serinliğin sırları