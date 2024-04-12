Takla atan otomobil refüjde ters durdu;1 yaralı

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 civarında İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan köprülü kavşakta gerçekleşti. İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Mehmet A. yönetimindeki 16 AEZ 046 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrelerce savruldu ve takla attıktan sonra refüj üzerinde ters şekilde durdu. Kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.