Takla atan otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Takla atan otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı


Kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolu Salman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan A.D. yönetimindeki 34 JF 4180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri araçta sıkışanları uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazada sürücü A.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.D., T.A.D. ve M.E.D. yaralandı.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw012131-02.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Son Haberler
Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif Sağlık
Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
"İktidarın eli vatandaşın cebinden çıkmıyor" Siyaset
"İktidarın eli vatandaşın cebinden çıkmıyor"
Ekvador sandık başında Dünya
Ekvador sandık başında
Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı: İki yıl önce onların ilgisi olmuştu Spor
Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı: İki yıl önce onların ilgisi olmuştu
Teoman yeni şarkısını Necip Fazıl Kısakürek’e adadı Magazin
Teoman yeni şarkısını Necip Fazıl Kısakürek’e adadı
Ufuk Özkan'ın eski eşiyle ilgili itirafı olay oldu Magazin
Ufuk Özkan'ın eski eşiyle ilgili itirafı olay oldu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred gözünü kupalara dikti Spor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred gözünü kupalara dikti