Takla atan otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı



Kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolu Salman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan A.D. yönetimindeki 34 JF 4180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri araçta sıkışanları uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazada sürücü A.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.D., T.A.D. ve M.E.D. yaralandı.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.