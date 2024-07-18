Takla atarak durabildi. 3 yaralı

Kaynak: İHA
Takla atarak durabildi. 3 yaralı

Erzurum’dan Erzincan istikametine doğru giden araç Kükürtlü mevkisinde kaza yaptı. Takla atarak durabilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Bölgeden aktarılan bilgiye göre, 34 GJF 003 plakalı araç, Tepebaşı geçidinden iniş sırasında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek sağa sola yalpalamasının ardından takla atarak yol kenarındaki arazide durabildi.

Kaza sırasında Erzincan Tercan’dan gelen yolcu otobüsündeki vatandaşlar olaya müdahale ederek araçta bulunan şoförü, eşini ve küçük çocuklarını sıkışan otomobilden kapıları zorla açıp kurtardı.

Otobüsten inen diğer yolcular ise yağan yağmuru aldırmadan geliş istikametine doğru giderek başka kaza yaşanmaması için zirveden iniş yapan araçlara uyarı yaptılar.

Yoğun yağan yağmurda seyahat ederken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı öğrenilen kazazedelere daha sonra gelen 112 acil ekipleri müdahale etti.

Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmaması sevindirirken büyük çapta maddi hasar oluştu.

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