Takla atıp 300 metre sürüklenen aracın sürücüsü kaza sonrası kayıplara karıştı

Kaynak: İHA
Takla atıp 300 metre sürüklenen aracın sürücüsü kaza sonrası kayıplara karıştı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobile arkadan çarpan bir diğer otomobil takla atıp 300 metre sürüklendi. Kaza sonucu 2 kişi yaralanırken, takla atan otomobilin sürücü olay yerinden kaçtı.

Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 SC 518 plakalı BMW marka otomobil iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı ve aynı yönde seyir halinde olan B.P. idaresindeki 34 HKY 378 plakalı Hyundai otomobile arkadan çarptı.

Yol ayrımındaki bariyere savrulup takla atan BMW marka otomobil, 300 metre sürüklenirken, BMW marka otomobildeki H.A. isimli yolcu ve diğer otomobil sürücüsü B.P. yaralandı. Kazadan sonra BMW marka otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar B.P. ve H.A. çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonucu otomobiller kullanılamaz hale gelirken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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