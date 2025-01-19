Takla atıp alev aldı! Sürücü feci şekilde can verdi

Kaza, saat 04.00 sıralarında Malkara ilçesi Izgar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edirne'nin Keşan yönünden gelen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp, takla atarak karşı yöne geçti. Kaza sonrası araç alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında, ekipler sürücünün öldüğünü tespit etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.