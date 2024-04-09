Taklalar atan otomobil tarlaya yuvarlandı

Alınan bilgilere göre, Zeki A. idaresindeki 02 LC 118 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı karayolu Karagöl mevkii yakınlarında sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak savruldu.

Defalarca kez taklan atan otomobil tarlaya yuvarlanarak durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Zeki A. yaralandı.

Yaralı, ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Meydana gelen kaza sonrası jandarma ekiplerince olay yerinde incelemelerde bulunuldu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

