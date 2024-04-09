Taklalar atan otomobil tarlaya yuvarlandı

Kaynak: İHA
Taklalar atan otomobil tarlaya yuvarlandı
Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobilin taklalar atarak tarlaya yuvarlandığı kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Zeki A. idaresindeki 02 LC 118 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı karayolu Karagöl mevkii yakınlarında sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak savruldu.

Defalarca kez taklan atan otomobil tarlaya yuvarlanarak durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Zeki A. yaralandı.

aw180214-02.jpgYaralı, ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Meydana gelen kaza sonrası jandarma ekiplerince olay yerinde incelemelerde bulunuldu.

aw180214-01.jpgKazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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