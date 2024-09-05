Taklalar atıp şarampole devrildi. 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Taklalar atıp şarampole devrildi. 4 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında bir aracın taklalar atarak şarampole devrilmesi sonucunda 4 kişi yaralandı.

Aktarılan bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesinde Mehmet Y.'nin sürdüğü 27 BKU 89 plakalı araç, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkarak takla attı.

Kontrolden çıkması ile taklalar atan araç daha sonra şarampole devrildi. Gerçekleşen kazada sürücü Mehmet Y. ile otomobilde bulunan Songül Y., Zeynep Reyhan Y. ve Gülbahar Ç. yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen sağlık personelleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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