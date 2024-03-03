Taklit ürünler açıklanmaz oldu. Ne yiyip içtiğimizi bilmiyoruz

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de konuştu. Gıda denetim sorunlarına değinen Gürer, "Belediyelerin elinden yetki alındıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığının kadroları bu denetimler için yeterli değil, işimiz ihbara kaldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı göreve geldiğinden beri taklit, tağşiş ürünlerle ilgili kamuoyuna hiç açıklama yapmadı. Ondan önceki bakanlar, 2010 yılında çıkarılmış olan yönetmelikle düzenlenen, en azından hileli, taklit, tağşiş ürünleri satanları teşhir ediyordu, bu teşhir de ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.

“AT ETİNİ KÖFTEDE KEBEPTA KULLANIYORLAR”

Gürer “Dar denetim kadrosuyla yeterli denetim yapılmıyor, kayıt dışı patladı ve içerik olarak da içindeki ürünlerle tüketenler aldatılıyor. Bakınız, at etinin, tek tırnaklı hayvanların etinin "dana eti" diye -kimi köftede kimi kebapta- kullanımı yaygınlaştı, bununla ilgili geçmiş açıklamalara bakarsanız bunun doğruluğunu görmüş olursunuz. Alkolsüz içeceklerde ilaç etken maddesi, hileli bal, bitki çayının içinde boya, zeytinyağının içinde tohum yağları; çikolata, enerji içecekleri ve takviye edici gıdalarda ilaç etken maddeleri yer alıyor. İşin düşündürücü ve acı olanı şu: "Limonata, çocukların aktivite bozukluğuna neden olur." diye etiketine yazılıyor ama o çocuklarımızın onu tüketiminin önüne geçilmiyor” dedi.

“HEM PARAMIZA HEM SAĞLIĞIMIZA ETKİLİ”

Gürer, “Tarım ve Orman Bakanlığının şikâyete dayalı ya da davul zurnayla gidip denetim yapması yerine, doğrudan belediyelerin yetkileri bir an önce artırılmalı ve bu konuda taklit, tağşiş, hileli ürün satanların canına okunmalı çünkü hepimizin sağlığı risk altındadır. Onun için, toplumda yaygınlaşan bazı hastalıklar dâhil hileli ürünlerin, taklit, tağşiş ürünlerin hem paramıza hem de sağlığımıza olan olumsuz etkileri dikkate alınmalıdır” dedi.