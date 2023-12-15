Taksi durağı ve otomobile silahlı saldırı

Kaynak: İHA
Şişli’de maskeli motosikletli saldırgan, taksi durağı ve park halindeki otomobile silahlı saldırı düzenledi.

İstanbul'un Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Gülbahar Caddesi üzerinde akşam saatlerinde iddiaya göre, taksi durağına ve park halindeki otomobile kimliği belirlenemeyen bir kişi, plakasız motosikletle gelerek silahlı saldırı düzenledi.

Onlarca merminin sıkıldığı olayda taksi durağının camları kırıldı, taksi durağının sahibin olduğu öğrenilen park halindeki otomobile ise 6 el ateş edildi.

Saldırgan olay sonrası geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı.

Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobili delip geçen 3 kurşun ise aracın arkasında bulunan büfeye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri taksi durağı, otomobil ve büfede incelemelerde bulundu.

Ekipleri kamera kayıtlarından saldırganı tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

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