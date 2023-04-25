Taksi durağında taksiye binemeyen vatandaş isyan etti

Mecidiyeköy’de bir taksi durağına giden kişi iddiaya göre tüm taksilerin değişim saati bahanesi ile taksiye binemedi. Taksiye binemeyen vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek isyan etti.

Taksi durağında taksiye binemeyen vatandaş isyan etti

İHA’nın haberine göre, Mecidiyeköy’de çocukları ile taksiye binmek isteyen bir kadın iddiaya göre taksi durağında tüm taksilerin değişim saati bahanesi ile taksiye binemedi. Durakta bulunan yaklaşık 10’a yakın taksiye binemeyen vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek isyan etti.

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