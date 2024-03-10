Taksi ile çarpışan motosiklet yandı: 2 yaralı

Büyükdere Caddesi'nde Hacıosman yönünde giden Ahmet A. idaresindeki taksi ile aynı yönde ilerleyen motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosikletteki U.Ö. ve K.Ö. yaralanırken, motosiklet yandı.

Gelen ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı.

Yanan motosiklete çevredeki insanlar müdahale ederken, itfaiye de soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Taksi şoförü ifade vermek için emniyete götürüldü.