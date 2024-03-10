Taksi ile çarpışan motosiklet yandı: 2 yaralı

Kaynak: AA
Taksi ile çarpışan motosiklet yandı: 2 yaralı
Sarıyer’de taksiyle motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Büyükdere Caddesi'nde Hacıosman yönünde giden Ahmet A. idaresindeki taksi ile aynı yönde ilerleyen motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosikletteki U.Ö. ve K.Ö. yaralanırken, motosiklet yandı.

Gelen ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı.

Yanan motosiklete çevredeki insanlar müdahale ederken, itfaiye de soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Taksi şoförü ifade vermek için emniyete götürüldü.

Son Haberler
Bitlis’te yoğun kar yağışı sebebiyle araçlar mahsur kaldı Yerel Haberler
Bitlis’te yoğun kar yağışı sebebiyle araçlar mahsur kaldı
Kayseri 'Huzur'a kavuştu Gündem
Kayseri 'Huzur'a kavuştu
Arda Güler'de flaş gelişme. Ancelotti söyledi Spor
Arda Güler'de flaş gelişme. Ancelotti söyledi
Atilla Yeşilada 'Çok kötü oyacaklar hepinizi' diyerek uyardı. Asıl para kazandıracak formülü açıkladı Ekonomi
Atilla Yeşilada 'Çok kötü oyacaklar hepinizi' diyerek uyardı. Asıl para kazandıracak formülü açıkladı
Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüpheli yakalandı Gündem
Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüpheli yakalandı
Bariyerleri parçalayan tır tarlaya devrildi: 3 ağır yaralı Gündem
Bariyerleri parçalayan tır tarlaya devrildi: 3 ağır yaralı
Icardi Galatasaray'a ihtarname çekti Spor
Icardi Galatasaray'a ihtarname çekti