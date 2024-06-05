Taksi, otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Taksi, otomobile çarptı: 2 yaralı

Zeytinburnu ilçesinde D100 Karayolu üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında, arızalanarak yolda kalan bir otomobile, aynı yönde ilerlemekte olan bir taksi çarptı. Olay sonucunda 2 kişi ise yaralandı.

D-100 Karayolu, Maltepe Mahallesi Edirnekapı yönünde, gece yarısı 00.30 civarında bir trafik kazası rapor edildi. Bir otomobilin arızalanması sonucu emniyet şeridine alındığı, 26 ABZ 731 plakalı aracın, ardından gelen 34 TJV 45 plakalı taksi tarafından arkadan vurulduğu belirtildi. Kazanın şiddetiyle, araçtan inmiş olan sürücü ve yanındaki kadın yolcu, yol kenarına fırlatıldı. Her iki kişi de olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerince yapılan ilk yardımın ardından hastaneye sevk edildi, sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, kaza hakkında detaylı bir soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda oluşan yoğun trafik, kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

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