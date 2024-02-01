Taksi şoförü hayatını kaybetti. Üşümesin diye aldığı yolcu tarafından vurulmuştu

Kaynak: İHA
Taksi şoförü hayatını kaybetti. Üşümesin diye aldığı yolcu tarafından vurulmuştu
İzmir'de üşümesin diye arabasına aldığı yolcu tarafından vurulan taksi şoförü yaşamını yitirdi.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde taksi şoförlüğü yapan 44 yaşındaki Oğuz E., Buca ilçesinde maskeli bir yolcuyu aracına aldıktan sonra hareket etti.

Üşümesin diye aldığı yolcu tarafından vurulan taksici yaşamını yitirdi - 1

Bir süre taksi şoförünü yanlış adreste dolaştıran yolcu, daha sonra istediği adrese geldiğini belirterek, "Borcumuz ne kadar?" diye sordu.

Üşümesin diye aldığı yolcu tarafından vurulan taksici yaşamını yitirdi - 2

ÜCRET SORDU, BAŞINDAN VURDU

"221 lira kardeş" cevabını alan saldırgan, cebinden para alır gibi yaparak çıkardığı tabanca ile şoföre 3 el ateş etti.

Üşümesin diye aldığı yolcu tarafından vurulan taksici yaşamını yitirdi - 3

Taksi şoförü acı içinde yan koltuğa devrilirken, saldırgan yaklaşık 10 dakika boyunca araç içerisinde bir şeyler aradı.

Üşümesin diye aldığı yolcu tarafından vurulan taksici yaşamını yitirdi - 4

"BAZI İNSANLARA GÜVENMEYECEKSİN"

O anlar, araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, yaralı şoföre tokat attığı görülen saldırganın "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği de duyuldu.

Bir süre dışarıda bekleyen saldırgan, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

19 yaşındaki Delil Aysal isimli zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üşümesin diye aldığı yolcu tarafından vurulan taksici yaşamını yitirdi - 5

ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı taksi şoförü Oğuz. E., ameliyata alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taksicinin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakan Koca, "Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Üşümesin diye aldığı yolcu tarafından vurulan taksici yaşamını yitirdi - 6

İlgili Haberler
Soğukta üşümesin diye aldığı yolcu taksiciyi vurdu. İzmir'deki dehşet araç kamerasına yansıdı
Son Haberler
AKP’nin yeni helal torpil sistemi hızla yayılıyor! Gündem
AKP’nin yeni helal torpil sistemi hızla yayılıyor!
Hırsız, adalet gözetmez! Yazarlar
Hırsız, adalet gözetmez!
Son dakika... Saldırgan etkisiz hale getirildi, rehin alınanlar kurtarıldı Gündem
Son dakika... Saldırgan etkisiz hale getirildi, rehin alınanlar kurtarıldı
İLAN T.C. TARSUS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlanlar
İLAN T.C. TARSUS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AKSARAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlanlar
T.C. AKSARAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Resmi İlanlar
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÖŞEMEYOL İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. Resmi İlanlar
DÖŞEMEYOL İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.