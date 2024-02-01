Taksi şoförü hayatını kaybetti. Üşümesin diye aldığı yolcu tarafından vurulmuştu

İzmir’in Gaziemir ilçesinde taksi şoförlüğü yapan 44 yaşındaki Oğuz E., Buca ilçesinde maskeli bir yolcuyu aracına aldıktan sonra hareket etti.

Bir süre taksi şoförünü yanlış adreste dolaştıran yolcu, daha sonra istediği adrese geldiğini belirterek, "Borcumuz ne kadar?" diye sordu.

ÜCRET SORDU, BAŞINDAN VURDU

"221 lira kardeş" cevabını alan saldırgan, cebinden para alır gibi yaparak çıkardığı tabanca ile şoföre 3 el ateş etti.

Taksi şoförü acı içinde yan koltuğa devrilirken, saldırgan yaklaşık 10 dakika boyunca araç içerisinde bir şeyler aradı.

"BAZI İNSANLARA GÜVENMEYECEKSİN"

O anlar, araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, yaralı şoföre tokat attığı görülen saldırganın "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği de duyuldu.

Bir süre dışarıda bekleyen saldırgan, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

19 yaşındaki Delil Aysal isimli zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı taksi şoförü Oğuz. E., ameliyata alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taksicinin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakan Koca, "Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.