Taksi şoförü trafik ışıklarında uyuya kaldı. Müşteriyi beni uyandır diye tembihledi

İstanbul’da ilginç bir olay yaşandı: Bir taksi şoförü, trafik ışıklarında kısa bir süre uyuyakalınca müşteri tarafından uyandırıldı. Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılarak viral hale geldi.

Videoda, taksi şoförünün kırmızı ışıkta beklerken uyuya kaldığı, müşterinin de “Ağabey yeşil yandı” diyerek onu uyandırdığı görülüyor. Uyandığında ise şoförün "Sen beni uyandır" diyerek, durumu soğukkanlı bir şekilde karşılaması dikkat çekti.

Bu ilginç olay, sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar, "Can güvenliğimden endişe ederdim" şeklinde yorum yaparken, diğerleri "Nasıl güvenip yoluna devam etmiş?" diyerek hayretlerini dile getirdiler. Yaşanan bu durum, sürücülerin uzun çalışma saatlerinin olumsuz etkilerine dikkat çeken birçok yorumu da beraberinde getirdi.

Uzmanlar, bu tür olayların trafik güvenliği açısından risk teşkil ettiğini ifade ediyor. Psikiyatrist Dr. Eren Yalçın, özellikle uzun saatler direksiyon başında kalan sürücülerde yorgunluğun ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Yalçın “Yorgunluk, refleksleri zayıflatır ve konsantrasyonu bozar. Bu tür kısa süreli uyuklamalar bile kazalara neden olabilir. Taksicilik gibi uzun süreli dikkat gerektiren mesleklerde bu durum daha da tehlikelidir.” Dr. Yalçın, sürücülerin düzenli aralıklarla dinlenmeleri gerektiğini, aksi takdirde hem kendileri hem de yolcular için büyük bir tehlike oluşturabileceklerini vurguluyor.

Trafikte yorgunluk ve uykusuzluk, kazalara davetiye çıkaran önemli faktörlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu olay da, şehirdeki yoğun trafiğin ve uzun çalışma saatlerinin sürücüler üzerinde nasıl bir baskı yarattığını gözler önüne seriyor.