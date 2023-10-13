Taksi şoförüne kaldırım taşıyla saldırdı. O anlar kamerada

İzmir'de bir taksiye binen gaspçı, taksi şoförüne dehşeti yaşattı. Şüphelinin taksi şoförünün başına kaldırım taşıyla vurup yaralayarak araçtaki paraları almaya çalıştığı anlar kameraya yansırken, saldırgan kısa sürede yakalandı.

KAYNAK: İHA
Taksi şoförüne kaldırım taşıyla saldırdı. O anlar kamerada

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir taksiye binen gaspçı, taksi şoförüne dehşeti yaşattı.

Olay, 10 Ekim Salı akşamı saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Karabağlar ilçesinde bulunan bir duraktan A.T. adlı bir kişiyi taksisine alan araç sürücüsü S.K. (62), A.T.'nin Buca ilçesi Gediz Mahallesi'ne gitmek istemesi üzerine aracı hareket ettirdi.

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Gediz Mahallesi yakınlarında bir sokak arasında bulundukları esnada A.T., yanında bulunan ve gizlediği kaldırım taşı ile S.K.'nin başına vurup saldırmaya başladı. Araçta bulunan paraları gasp etmek isteyen saldırgan daha sonra panik yaparak araçtan inip kaçtı. Taşlı saldırı sonucu kafasından yaralanan taksi şoförü ise daha sonra hastaneye gitti.

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OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan korku dolu anlar ise takside bulunan araç içi kamerasına yansıdı. Görüntüde aracın arka koltuğunda oturan A.T.'nin elindeki kaldırım taşı ile bir anda taksi şoförünün başına vurduğu, daha sonra da yine taş ve yumruk darbeleriyle S.K.'ye saldırdığı anlar yer aldı. Yine görüntülerde S.K.'yi yaralayan şüphelinin araçta bulunan paraları almaya çalıştığı daha sonra panik yaparak araçtan inip kaçtığı anlar yer aldı.

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