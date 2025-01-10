Taksi şoförünün ödü patladı! Polise bile tepki vermedi

Takside uyuyan Enes A. isimli şahıs, hiçbir tepki vermeyince, şoför durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, uzun süren müdahalelerin ardından şahsın aslında derin uykuya dalmış olduğunu tespit etti.

POLİS EKİPLERİ PANİKLE MÜDAHALE ETTİ

Kemer Meydanı'nda görevli polis ekiplerinin, hareketsiz haldeki şahsı uyandırma çabaları nafile oldu. Yapılan ilk incelemede, şahsın nabzı ve kalbinin yavaş attığı belirlendi. Bu gelişme üzerine, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık görevlileri de uzun bir süre şahsı uyandırmaya çalıştı, ancak başarılı olamayınca ticari taksiden sedye ile çıkarılması kararlaştırıldı.

ŞAHSIN DERİN UYKUSU DEVAM ETTİ

Şahsın sedyeye alınması sırasında, gözlerini birden açarak tepki veren Enes A., bir süre sonra tekrar uyumaya başladı. Ekipler, şahsın derin uykuya geçmesini engellemek için yoğun çaba sarf etti. Tam olarak uyandırıldığında, herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı soruldu.

UYKU HALİNİN NEDENİ ANLAŞILDI

Enes A., uzun bir yolculuktan geldiğini, yorgun ve aç olduğunu belirterek, uyumasının bu sebeple olduğunu ifade etti. Ancak, sağlık ekiplerinin önerdiği tedaviyi reddeden şahıs, hastaneye gitmek istemedi ve olay yerinden ayrıldı.