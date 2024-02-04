Taksi ücretini ödemeyip şoföre saldıran kadın serbest bırakıldı

Üsküdar'da J.S.S. adlı kadın yolcu, bindiği taksiden 285 lira tutarındaki ücretini ödemeden inmek istedi. Ücreti ödemeden kaçmaya yeltenen müşteri ve taksi şoförü Ahmet Hakan Dinçer arasında tartışma yaşandı.

ŞOFÖR O ANLARI KAYDETTİ

Müşteriden ücretini alamayan şoför Dinçer, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Şoförün "Taksimetre ücretini öder misin? Bunu yayınlayacağım" demesi üzerine kadın müşteri ise "Telefonu kapat, sil, ödeyeceğim" diyerek Dinçer'e tekmeler savurmaya başladı. Taraflar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleşirken o anlar taksi şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Bugün gözaltına alınan kadın yolcu J.S.S. Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, imza şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.