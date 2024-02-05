'Sokağı ezbere bilmiyorum tarif edebilir misiniz' dedi işitmediği hakaret kalmadı. ‘Senin gibi taksicileri vursunlar’

Kaynak: Haber Merkezi
'Sokağı ezbere bilmiyorum tarif edebilir misiniz' dedi işitmediği hakaret kalmadı. ‘Senin gibi taksicileri vursunlar’
Aydın’da bir taksici gece vakti aldığı yaşlı bir müşteriden adresi bilmediği için ağza alınmayacak hakaretler işitti. Yaşlı kadın “Senin gibi taksicileri vursunlar” diye hakaret etti.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, gece soğukta üşümesin diye aracına aldığı şahıs tarafında öldürülen taksici Oğuz Erge, tüm Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Erge’nin vahşice öldürülmesinin üzerinden uzun bir zaman geçmemişken, bu sefer de memleketi Aydın’da bir meslektaşına yönelik çirkin sözler sarf edildi.

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Gece vakti aldığı müşteriden, sokağın adresini tam bilmediği için tarif etmesini rica eden taksici, ağza alınmayacak çirkin sözler işitti.

Yaşlı kadın, taksicinin adresi sorması üzerine “Taksicisin …, bileceksin yani” diyerek çıkıştı.

Taksicinin kendisine edilen hakareti sorgulaması üzerine hakaret dozajını arttıran yaşlı kadın, yakınlarının araya girmesiyle araçtan indirildi.

Taksicinin sakinleştirme çabalarına rağmen hızını alamayan yolcu, ineceği esnada, “Senin gibi taksicilieri arkadan vuruyorlar ya! Vursunlar …!” ifadelerini kullanması sosyal medyada büyük tepki çekti.

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