Taksi ücretlerine zam geldi

Yeni yıl gelişiyle beraber zamları da beraberinde getirdi. Genel olarak bu zamlara gerekçe olarak da maaşlardaki ve akaryakıttaki artış gösteriliyor.

Bugünün zam durağı ise Ankara’da ki taksi ücretlerine geldi.

Ankara’da taksi indi-bindi ücreti 50 TL’den 75 TL’ye çıktı.

Kilometre ücretine de zam yapıldı. Kilometre başına yüzde 30 civarında zam yapılmasına karar verildi.

Taksimetre kilometre ücreti 15TL’den 20TL’ye yükseltilirken, taksi açılış ücreti ise 18 TL’den 25 TL’ye çıktı.

Bu fiyatlar, 19 Ocak Cuma günü itibarıyla taksimetre ücretlerine yansıyacak.