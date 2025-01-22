Taksici yol kenarında boğazı kesilmiş halde bulundu

Boğazı kesilen şahsın taksisi olay yerinin 600 metre ilerisinde bulundu.

Saldırı Serdar Mahallesi Arızlı Caddesi'nde meydana geldi.

Aktarılan bilgilere göre Edinilen çalılık alanda yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazı kesilen adamı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm çabalara karşın şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan araştırmalarda ölen şahsın taksici Emre Bayram olduğu öğrenildi. Emre Bayram'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Bayram'ın 41 T 0534 plakalı ticari taksisi ise cesedin bulunduğu yerin 600 metre ilerisinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı.