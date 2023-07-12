Taksiciler 'en az' diyerek zam talebi oranını duyurdu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, “hizmet veremeyecek duruma geldik” diyerek taksi tarifesine yüzde 100 zam talebinde bulundu. Zam talebinin 27 Temmuz’da toplanacak UKOME toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

Taksiciler 'en az' diyerek zam talebi oranını duyurdu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu imzası ile İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gönderilen yazı ile tarifelerde artış talebinde bulunuldu.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre yazıda, 27 Aralık 2022 tarihinde yapılan son taksimetre zammından sonra geçen süre içerisinde demirbaş giderleri olan yedek parça, işçilik, sosyal güvenlik prim artışları, araç sigorta kasko artışları, lastik, akü, madeni yağ kalemlerinde yüzde 100'ü geçen artışlardan esnafın etkilendiği belirtildi.

Belirli sürelerde yenilemek zorunda oldukları araçların fiyatlarının da 3 katına çıktığı ifade edilerek mevcut gelirler ile araçları yenilemenin mümkün olmadığı kaydedildi.

"HİZMET VEREMEYECEK ŞEKİLDE DURMA NOKTASINA GELDİK"

Yazıda “Son ekonomik tablolar incelendiğinde hizmet veremeyecek şekilde durma noktasına geldik, hizmet kalitemizin düşmemesi ve sürdürülebilir taşıma hizmeti verebilmemiz için en az yüzde 100 oranında taksimetre tarife artışının ilk yapılacak UKOME toplantısında gündeme alınması ve karara bağlanması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz” denildi. Talebin 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek UKOME toplantısında tartışılması bekleniyor.

AÇILIŞ ÜCRETİ 12.65 TL

En son 27 Aralık 2022 tarihli UKOME toplantısında 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere takside indi-bindi ücretine yüzde 42 zam yapılmıştı.

28 TL olan indi-bindi ücreti 40 TL'ye çıkmıştı. Şu an taksimetre açılış ücreti 12.65 TL, km başı ücret 8.51 TL.

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